Francia-Germania, un attivista attera col paracadute in campo prima del fischio d'inizio

vedi letture

Ambientalista di Greenpeace sul terreno di Monaco di Baviera

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Un attivista dell'Associazione ambientalista Greenpeace, è atterrato col paracadute sopra lo stadio di Monaco di Baviera, prima del fischio d'inizio della Francia-Germania, partita valida per l'Europeo di calcio. L'uomo ha sorvolato il prato dell'Allianz Arena con la scritta 'Kick out Oil' ('Fuori l'olio), sulla propria ala, prima di essere sbilanciato da un cavo che trasportava la 'spider cam'. Per lui è stato complicato riprendere il controllo della traiettoria, prima di sfiorare una tribuna e schiantarsi, ma senza danni, sul prato dell'Allianz Arena. L'attivista è stato portato via dai medici e arrestato. La scena non è stata inquadrata dalle telecamere che, di lì a poco, avrebbero ripreso la partita e questo ha sollevato la protesta sui social: immediato l'accostamento con il malore di Eriksen di qualche giorno fa e le relative - continue - inquadrature della compagna in lacrime, mentre veniva incoraggiata dai danesi Kjaer e Schmeichel. (ANSA).