Francia, Le Graet su Zidane: “Prima o poi allenerà i Blues. Ma non so quando”

Intervistato da Le Figaro il presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet è tornato sulla sconfitta ai rigori contro la Svizzera di ieri e sul possibile futuro ct dei Blues: “Sono molto deluso da questo risultato che non soddisfa nessuno. Sul 3-1 avevo pensato che l’incontro fosse finito e ancora fatico a capire cosa sia successo. Siamo stati goffi e i nostri avversari ci hanno surclassato fisicamente, ma non cercheremo alcuna scusa. Nel primo tempo abbiamo giocato molto male, con ritmi bassi e una debolezza di gioco che si era vista raramente. Poi c’è stata una reazione d’orgoglio fino al gol di Pogba e infine un nuovo crollo. - continua Le Graet – Zidane? È un uomo che apprezzo, la sua carriera da giocatore e da allenatore la conosciamo tutti. Sono certo che allenerà la Francia un giorno, ma non so dirvi quando. Non ho scoop da darvi oggi”.