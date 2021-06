Gabriele Romagnoli: "L'Europa ferita riparte giocando. Non conta vincere, conta riparare i viventi"

“C’è di nuovo un’Europa ferita che prova a rimettersi insieme nel solo modo che gli uomini hanno concepito da quando sono venuti al mondo: giocando”. Sulle pagine de La Stampa, Gabriele Romagnoli, giornalista e scrittore (tra le altre cose ex direttore di Rai Sport), presenta così Euro 2020 in chiave azzurro: “Alla scelta, apparsa al tempo sconclusionata, di sedi sparpagliate, si può ora attribuire una fatale preveggenza, l’inconsapevole intenzione di portare frammenti di gioia dove è passato il dolore. […] E la Nazionale azzurra? Specchio del Paese che lo riflette al contrario. C’è un solo uomo al comando, Roberto Mancini. Si insiste a dire che il fuoriclasse è lui. Memoria corta: valeva anche 5 anni fa con Conte, ma La Rosa è migliore. Il ct è il Draghi del caso. Quanto vale tutto questo? Lo capiremo alla prima eliminazione diretta. Vincendo, si può andare lontano. Forse alla finale. Forse non alla coppa. Non conta. Non conta neppure partecipare. Conta riparare i viventi”.