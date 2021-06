Galles-Svizzera 1-1, Embolo migliore in campo per la UEFA: "È stato sempre pericoloso"

Breel-Donald Embolo migliore in campo nell’1-1 tra Galles e Svizzera. È questo il verdetto della UEFA, spiegato grazie alle parole dell’Osservatore tecnico Willi Ruttensteiner ha detto della prestazione dell'attaccante oggi: "È stato sempre pericoloso. Ha mostrato un dribbling potente e un gioco di qualità con le spalle alla porta. Il suo lavoro per la squadra in difesa e, naturalmente, il suo gol di testa sotto pressione mi hanno convinto a sceglierlo come Star of the Match".