Gareth Bale: "Giocare con Ramsey è bellissimo: con lui c'è una grande intesa"

Nel corso della conferenza stampa a -1 da Italia-Galles, Gareth Bale ha parlato anche del compagno di Nazionale e trequartista di casa Juventus, Aaron Ramsey. "Non ha giocato molto in questa stagione ma quando torna in Nazionale lavora sempre duramente, abbiamo giocato insieme per tanti anni. E' bellissimo giocare con lui, c'è una grande intesa".