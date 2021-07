Germania, anche Muller critica Low: "La strategia difensivista e attendista ha fallito"

Anche l'attaccante Thomas Muller ha criticato la scelta del ct Joachim Low di giocare un calcio difensivo - con la difesa a tre che diventava a cinque - in questo Europeo: "I nostri sforzi per non subire gol attraverso una strategia difensivistica e piuttosto attendista hanno fallito. Contro l'Inghilterra le due linee difensiva e cinque hanno quasi neutralizzato gli attacchi avversari e quando una gara si mette così chi segna per primo spesso vince. E così è stato anche questa volta. - continua Muller come riporta Kicker.de - Ora bisogna voltare pagina, cercherò di trasformare la delusione per l'Europeo in energia positiva per la stagione da affrontare con il Bayern".