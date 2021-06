Germania, Ballack critica Joachim Low: "Nessuna idea in campo e cambi tardivi"

Michael Ballack critica l'operato di Joachim Low dopo la sconfitta della Germania contro l'Inghilterra che è costata l'eliminazione da Euro 2020: "Nel primo tempo era chiaro che non ci fossero soluzioni, che ci eravamo chiusi inutilmente". L'ex stella della nazionale tedesca continua: "Non capisco perché abbia aspettato così tanto tempo per i cambi". Low aveva sostituito fino a tre minuti dalla fine un solo uomo: Werner con Gnabry al 69', prima di provare soluzioni tardive con Sané, Emre Can e infine Musiala nei minuti di recupero.