Germania, Hummels dopo il ko con la Francia: "Mi fa male perdere per un mio autogol"

vedi letture

Mats Hummels, difensore della Germania, ha commentato il ko contro la Francia di ieri sera: "Questa sconfitta ci fa molto male e mi fa particolarmente male perché il mio autogol ha deciso la partita alla fine. Abbiamo dato tutto e abbiamo lottato. Certo, sappiamo che abbiamo ancora margini di miglioramento nel gioco, ma puoi vedere che vogliamo fare grandi cose in questo torneo, avere successo. Grazie per tutti i messaggi, non ho mai ricevuto così tante parole di incoraggiamento. E questo mi fa sentire bene, perché significa molto per me tornare in campo per la nazionale" ha dichiarato il giocatore tramite i social, promettendo 3 punti contro il Portogallo.