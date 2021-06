Germania, il ct Low incorona Leroy Sané: "Che qualità, è un giocatore di livello mondiale"

Joachim Low, ct della Nazionale tedesca, crede nelle qualità di Leroy Sané. "Non era contento di partire dalla panchina col Portogallo, è normale, ma l'energia e l'impegno che mette in allenamento sono sempre di livello top. Sané è un giocatore di qualità e di classe mondiale, lo sanno tutti e in tante cose è anche migliorato. Mi riferisco soprattutto alla fase difensiva, considerando anche le grandi soluzioni che può offrire in attacco. I suoi allenamenti sono ottimi, Sané ha una grandissima determinazione", le dichiarazioni del tecnico della Germania sull'attaccante del Bayern Monaco.

Rivedi tutte le parole di Low nel video in calce!