Germania-Inghilterra e il gol fantasma che decise il Mondiale del '66: la palla varcò la linea

Quella tra Germania e Inghilterra è una sfida molto sentita. Una rivalità storica, caratterizzata da tante battaglie e molti episodi controversi. Su tutti, quello della finale del Mondiale del 1966, giocato in casa dei sudditi di Sua Maestà: il gol fantasma di Geoff Hurst era buono o meno? Qualche anno fa, la tecnologia aiutò a risolvere il mistero: la palla, come si evince dalla ricostruzione 3D, aveva interamente varcato la linea di porta. Domani le due Nazionali si ritroveranno ancora una volta faccia a faccia, per gli ottavi di finale di Euro 2020.

Was Geoff Hurst's famous World Club final goal actually over the line? ⚽️

Throwback to when @Carra23 used the latest technology on MNF to find out! 👀 pic.twitter.com/XYyC4NbyRM

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 28, 2021