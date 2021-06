Germania, Low: "Dobbiamo migliorare la ricerca della via del gol in vista del Portogallo"

Joachim Low, commissario tecnico della Germania, ha commentato il ko contro la Francia e si proietta alla sfida contro il Portogallo: "Chiaramente è nostro compito in quanto staff lavorare nei prossimi due o tre giorni su questo aspetto. Ma dall'altra parte la Francia è campione del mondo in carica, con giocatori come Pogba, Kante, Rabiot e difensori centrali abili a interrompere la manovra e far ripartire la squadra in contropiede. Alla fine sono stati bravi nella fase difensiva su tutte le linee, per questo noi dobbiamo migliorare la ricerca della via del gol in vista della sfida al Portogallo".