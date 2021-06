Giaccherini: "Lukaku fa paura, Conte lo ha migliorato. Belgio-Italia? Chi vince va in finale"

Come battere il Belgio lui lo sa bene, visto che nel 2016 fu decisivo – insieme a Pellè, 2-0 il finale – nel successo contro Lukaku e compagni proprio agli Europei. Emanuele Giaccherini ricorda a Sky Sport quella gara e non solo: "Il gol è arrivato su un grande assist di Bonucci, io sono stato bravo a stoppare la palla, la rete è arrivata proprio grazie allo stop. Era un’azione provata e riprovata, che si è concretizzata nella partita più importante. È una cosa rimane dentro tutta la vita. Avrei barattato quel gol al Belgio con la vittoria finale agli Europei. Non importa chi segna, importa vincere gioire tutti insieme, solo così tutti si ricorderanno di te. Il Belgio di oggi ha quasi gli stessi giocatori del 2016, ma ora hanno più esperienza, sono più maturi. Lukaku oggi fa paura, il campionato italiano e Conte lo hanno migliorato ancora. De Bruyne e Hazard sono due campioni, se non ci saranno sarà un bene per l’Italia. Chi passerà il turno tra Belgio e Italia arriverà in finale".