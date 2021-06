"Giusto sognare, l'Italia vuole andare in fondo". Rivedi Chiesa in conferenza stampa

Due vittorie su due contro Turchia e Svizzera, 3-0 contro entrambe, l'Italia si appresta a sfidare tra due giorni il Galles con un biglietto per gli ottavi di finale già in tasca. Sognare si può? Risponde l'esterno d'attacco della Juventus, e dell'Italia, Federico Chiesa dalla conferenza stampa del Media Centre di Coverciano. "Siamo qui per arrivare in fondo, per arrivare a un grande sogno. Facciamo bene a sognare".

Rivedi il video con le parole di Chiesa!