Gravina e i tifosi salutano l'Italia: gli azzurri di Mancini sono partiti in direzione Wembley

E' partita l'Italia alla volta di Wembley. Accompagnata dai tanti tifosi azzurri presenti, la Nazionale di Mancini in questi istanti ha lasciato l'hotel in pullman per raggiungere lo stadio che sarà teatro della semifinale contro la Spagna. Presente anche il presidente Gravina, che ha brevemente salutato il gruppo azzurro.