Grifo: "La finale sarà decisa dai dettagli. Dita incrociate e speriamo che vinca l'Italia"

"Sono molto contento, l'Italia ha disputato un grande Europeo e ha ispirato i tifosi. Sin dal primo giorno hanno giocato con amore, ma anche prima: non per niente sono imbattuti da 33 partite. Mancini ha messo insieme un grande gruppo, merita di essere in finale". Vincenzo Grifo, esterno offensivo del Friburgo "scartato" da Roberto Mancini, ha parlato del cammino degli azzurri ai microfoni di Sky Sport De: "Il CT è una persona tranquilla e simpatica, fa molte conversazioni faccia a faccia. Ha allenato grandi club e ha fatto grandi cose con Inter e Manchester City. Capisce i giocatori e le persone, ha grande equilibrio e gli devo molto, perché mi ha sempre sostenuto e dato tante possibilità. Sono arrivato in Nazionale giocando in Bundesliga, era successo poche volte, e sono orgoglioso".

La finale: "L'Inghilterra ha il vantaggio di giocare in casa e ha una difesa forte, è molto equilibrata ma anche noi lo siamo. A decidere saranno sfumature e dettagli, sarà una bella partita e vedremo grande qualità in campo. Consigli? Non ne ho, penso che l'Italia possa farcela".

Futuro in Nazionale: "Ovviamente l'esclusione è stata una delusione ma sono molto tranquillo. Ho già vissuto alcune delusioni e le ho messe da parte. Ora tengo le dita incrociate per i miei compagni e speriamo di portare a casa l'Europeo. Poi aspetteremo settembre".