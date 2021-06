Corriere della Sera - Nessuna richiesta alla UEFA. L'Italia non si inginocchierà con l'Austria

Come già ventilato in mattinata, i giocatori hanno scelto la linea comune in vista della gara contro l'Austria e quindi nessuno fra gli azzurri si inginocchierà prima del match in segno di rispetto per il movimento Black Lives Matter. Nelle conferenze di questa sera (Mancini e Bonucci, ore 20.15) probabilmente capiremo qualcosa di più in merito, ma intanto il Corriere della Sera aggiunge un altro dettaglio che va in quella direzione: dalla Federazione non è infatti partita nessuna comunicazione e nessuna richiesta alla UEFA in tal senso e oramai non c'è più tempo per cambiare.