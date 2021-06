"I difensori della Spagna si mangerebbero Lewandowski". Ferran Torres chiede scusa

Hanno fatto scalpore le parole di Ferran Torres, attaccante del Manchester City e della Spagna, che aveva dichiarato che "I difensori della Spagna si mangerebbero Lewandowski". Autore del gol del momentaneo 4-0 nella partita di ieri contro la Slovacchia, l'attaccante, intervenuto in conferenza stampa, ha voluto chiarire le sue dichiarazioni: "Il gol? L'ho festeggiato con rabbia perché ho visto la gente molto contenta, in una partita in cui abbiamo segnato tanti gol e mi ha emozionato. Il gol è dedicato a loro, se lo meritano, sono molto importanti per noi. Lewandowski? Mi scuso se l'ho offeso, per me lui è un punto di riferimento".