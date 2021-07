Le pagelle di Cristante - Muscoli e centimetri per assestare la mediana

Mancini si fida ciecamente di Bryan Cristante e lo si è visto nel corse dell'Europeo. Ieri servivano muscoli a centimetri su Rice, complice anche la stanchezza di Barella. E la mossa ha funzionato. 7 il voto che troviamo nelle pagelle targate TMW: "Lui che ha fatto il regista e pure il centrale, stavolta è l'interno a sorpresa. Servono centimetri: li mette sulla spizzata che propizia poi il gol di Bonucci". Mezzo voto in meno da La Gazzetta dello Sport: "Con Barella che non sfugge a Rice, servono chili, posizione e meno velocità. Assesta la mediana con tanto lavoro, anche in verticale". Voto 7 anche dal Corriere dello Sport: "Aggiunge fisicità. Ha il merito di correggere di testa l’angolo di testa da cui nasce il pareggio di Bonucci. Buon ingresso".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Repubblica: 7