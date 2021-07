Le pagelle di Di Lorenzo - Inizio shock, poi emerge di prepotenza nonostante la ruggine

vedi letture

L'inizio è da incubo per Giovanni Di Lorenzo, lui che era entrato dopo l'infortunio di Florenzi nella gara inaugurale per poi non perdere più il posto. Marcatura sbagliata, Shaw è libero di segnare. Il terzino del Napoli non si scompone e migliora col passare dei minuti. E per il Corriere dello Sport la sua gara è da 7,5 in pagella: "Stringe su Bonucci e viene scavalcato dal cross di Trippier nell’azione che porta in vantaggio l’Inghilterra. Fatica ad assorbire gli inserimenti di Shaw. Ha la forza per restare in partita e diventare protagonista ai supplementari quando emerge di prepotenza. Altra grandissima prova". Mezzo voto in meno da Repubblica: "Una partita all'inseguimento, si perde Shaw, si fa superare anche altre volte dal collega inglese. Però con lentezza a cocciutaggine si riprende dalla botta". 6,5 invece il voto che troviamo sul Corriere della Sera: "Incrocia i treni dell'Europeo. Alaba, Doku, Ferran Torres e per ultimo Shaw: la mancata scalata sul gol lo lascia qualche minuto sotto shock. Poi lotta. Anche se "Dilo" di ferro sente un po' la ruggine, resiste".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Repubblica: 7