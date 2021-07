Le pagelle di Donnarumma - Il migliore del match e il miglior portiere del torneo

È l'eroe di Wembley. Per tutti i quotidiani Gigio Donnarumma è stato il migliore in campo contro la Spagna. Decisivo nei tempi regolamentari e nei supplementari, immenso ai rigori. Voto 8 da parte de La Gazzetta dello Sport: "Il migliore del match e il miglior portiere del torneo. Ipnotizza Olmo, è padrone dell'area (piccola e grande), ai rigori si vendica di Morata. In finale come Zoff, Toldo e Buffon". 7,5 il voto che troviamo sul Corriere dello Sport: "Le Furie Rosse comandano il gioco, danzando intorno all’area azzurra, senza tirare. Gigio copre bene la porta e si fa trovare pronto quando Dani Olmo, sul dischetto, si trova la palla buona sul destro. Busquets e Oyarzabal non inquadrano lo specchio. Rischia in uscita sugli angoli, non è il suo forte. Deve arrendersi a Morata, che lo spiazza, firmando il pareggio: non poteva fare niente. Nei supplementari diventa una rumba. Paratona su Morata, ci porta in finale". Stesso voto su Tuttosport: "Tocca un'infinità di palloni perché diventa l'unica fonte di gioco azzurro in un primo tempo di difficile interpretazione. Reattivo, però, quando Olmo lo chiama in causa con un tiro dal cuore dell'area. Nella ripresa aumenta il lavoro perché la Spagna spinge, lui si fa trovare pronto con un paio di uscite, che non sono il pezzo forte del repertorio, ma nulla può quando davanti si presenza Morata. In avvio supplementari disinnesca una velenosa punizione di Olmo ed è fortunato su un paio di folli rimpalli in area. Superlativo dal dischetto quando toglie a Morata la patente di salvatore e consegna all'Italia la finale europea. Una partita per dimostrare di essere, con ogni probabilità, il più forte portiere al mondo. Manche molto al campionato italiano, tantissimo".

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 8