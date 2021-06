Le pagelle di Embolo: devastante, sembra Lukaku. È il vero pericolo per gli azzurri

L’arma in più della Svizzera si chiama Breel-Donald Embolo. Migliore in campo nell’1-1 col Galles, l’attaccante del ‘Gladbach si candida a spauracchio per gli azzurri nella prossima gara del girone. Voto 7,5 per La Gazzetta dello Sport: “Mezz’ora a studiare la situazione e poi devasta il Galles”. Si sale a 8 sulle pagine del Corriere dello Sport (“A fine primo tempo e inizio ripresa è incontenibile. È il vero pericolo per gli azzurri”) e di Tuttosport (“Devastante, sembra Lukaku”).

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8