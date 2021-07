Le pagelle di Immobile - Niente da fare, la girata al volo è l'unico lampo. Riflessioni per il futuro?

vedi letture

Non è riuscito ad essere decisivo. Ancora una volta Ciro Immobile è l'unica nota stonata in una notte da sogno. Voto 5 sulle colonne de La Gazzetta dello Sport per l'attaccante: "Niente da fare, ancora una partita difficile, una serata in cui il campo è lungo. Non si connette con il palleggio della squadra, faticando a liberarsi per il tiro. Impegno infinito comunque". Stesso voto su TMW: "Stavolta senza scusante alcuna. Non dà un punto di riferimento ai suoi e non ne toglie agli avversari. Possibile che urga una riflessione sul centravanti azzurro del futuro". Raggiunge la sufficienza per Tuttosport: "Stones non gli lascia un millimetro di spazio e quel poco che resta non riesce a capitalizzarlo: una girata al volo rimpallata è l'unico lampo di un Europeo che dopo i due gol nella fase a gironi si è trasformato in una tormentata e infruttuosa ricerca del fiuto perduto".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5

Repubblica: 7