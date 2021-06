Le pagelle di Insigne: dribbling, regia offensiva e un altro gol che pesa. Un gran '10'

Un gran 10. Lorenzo Insigne nelle pagelle di TMW è definito così, perché è lui che ha "il carico dell'inventiva de della scintilla". Contro la Turchia parte col freno a mano, poi si rilassa e gioca come sa. Da 7,5 per noi, così come per La Gazzetta dello Sport: "Movimenti deliziosi a tutto campo, dribbling, regia offensiva". Stesso voto dal Corriere dello Sport. Il suo 3-0 è "un altro gol che pesa", come scrive il Corriere della Sera. Per Tuttosport la prova dell'esterno di Frattamaggiore è da 7.

I VOTI DI INSIGNE

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7