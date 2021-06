Le pagelle di Kulusevski: letale, devastante. Due assist al bacio e altrettanti gol

Entrato a partita in corso, Dejan Kulusevski si prende subito la Svezia. Il suo contributo contro la Polonia è fondamentale e permette di tenere la testa del girone. "Si accende solo due volte ed è letale per la Polonia fornendo gli assist per il 2-0 e poi per il 3-2", scriviamo noi di TMW nelle nostre pagelle, assegnandogli 6,5 come voto. Mezzo punto in più da La Gazzetta dello Sport e 7,5 da tutti gli altri quotidiani. Tuttosport si esprime così: "Devastante e letale. Due assist al bacio e altrettanti gol".

I VOTI DI KULUSEVSKI

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5