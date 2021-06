Le pagelle di Morata: segna il golazo che decide la gara. Chi lo meritava di più?

Alvaro Morata caccia via fischi e minacce del recente passato, nel rocambolesco 5-3 della Spagna sulla Croazia deciso di fatto dal suo gol nel primo tempo supplementare. Tanto che il Corriere dello Sport titola “Morata trascina la Spagna”, mentre Tuttosport gli dà 7,5 in pagella: “Segna il golazo che cambia definitivamente il segno alla partita”. Mezzo voto in meno sulle pagine della rosea, con una domanda in più: “Chi più di lui meritava il gol dopo le minacce?”

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

la Repubblica: 7

Corriere della Sera: 7