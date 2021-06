Le pagelle di Pandev: eterno, ma non basta. Segna il primo storico gol della Macedonia

vedi letture

37 anni e non sentirli. Se la Macedonia del Nord è agli Europei, per la prima volta nella sua storia, gran parte del merito è di Goran Pandev. L’attaccante del Genoa va a segno anche contro l’Austria, pur se la sua rete vale solo il momentaneo pareggio e non è sufficiente a evitare la sconfitta per 3-1. “L’eterno Pandev non basta. Segna il primo storico gol della Macedonia del Nord agli Europei”, scrive La Gazzetta dello Sport, assegnandoli 7 in pagella. Valutazione condivisa da Tuttosport: “A quasi 38 anni diventa il secondo marcatore più anziano nella storia degli Europei”.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7