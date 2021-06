Le pagelle di Pandev - L'ultima fra gli applausi per il capitano della Macedonia

vedi letture

Ultima partita per Goran Pandev con la maglia della Macedonia del Nord. La sua nazionale, battuta dall'Olanda, saluta così Euro2020, ma a fine partita gli applausi sono tutti per lui. 7 il voto di Tuttosport per Pandev: "Tutti in piedi per il capitano della Macedonia, che gioca con orgoglio ancor maggiore che la sua classe nella sua ultima partita con la maglia della sua Nazionale, onorata davvero fino in fondo. Meritava un gol". Anche TMW celebra il macedone: "Regala lampi della sua classe dicendo addio al calcio giocato tra gli applausi di tutti i presenti".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6.5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7