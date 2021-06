Le pagelle di Skriniar: sempre più leader, insuperabile nell'uno contro uno

Non basta una super prestazione in difesa da parte di Milan Skriniar per evitare la sconfitta. La sua Slovacchia cade contro la Svezia, ma la prestazione del difensore dell'Inter è sontuosa. La Gazzetta dello Sport lo premia con 7 in pagella: "Stavolta non trova il gol, ma l'interista resta su un grandissimo livello. Il suo per ora è un ottimo Europeo. Mezzo voto in meno da Tuttosport: "Il centrale interista è sempre più leader e porta in Nazionale quello che ha fatto nell’Inter". Stesso voto su TMW: "Insuperabile nell’uno contro uno, strappa il pallone dai piedi degli avversari con facilità disarmante. Un colosso".

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5