Le pagelle di Mertens - Per qualcuno è il peggiore in campo. Entra e il Belgio si spegne

vedi letture

Entra al posto di Kevin De Bruyne, uno non proprio semplice da sostituire. Serata difficile per Dries Mertens quella di ieri contro il Portogallo, anche perché "entra quando il Belgio smette di attaccare". Per la Gazzetta dello Sport è comunque il peggiore in campo, "entra per De Bruyne e al Belgio va via la luce", non vedendo quasi mai il pallone nel tempo giocato. Per l'attaccante del Napoli quasi tutti voti compresi fra il 5 ed il 5.5, con l'eccezione del Corriere della Sera che gli concede la sufficienza.

Le pagelle di Mertens:

TMW - 5,5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5.5

Tuttosport - 5.5

la Repubblica - 5.5

Corriere della Sera - 6