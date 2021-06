Le probabili formazioni di Macedonia del Nord-Olanda - Turnover per gli Oranje

Calcio d'inizio alle ore 18:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nella 3ª giornata del Gruppo C della fase a gironi della fase finale di UEFA EURO 2020™ la Macedonia del Nord del selezionatore Igor Angelovski affronta l'Olanda del selezionatore Frank de Boer presso la Johan Cruijff ArenA di Amsterdam.

COME ARRIVA LA MACEDONIA DEL NORD - I macedoni sono attualmente al 4° ed ultimo posto in classifica del Gruppo C con 0 punti e, nell'ultimo turno, hanno perso 2-1 contro l'Ucraina (Ucraina vs Macedonia del Nord 2-1, 17 giugno 2021).

Angelovski, la cui squadra è ormai fuori dai giochi qualificazione, dovrebbe presentarsi con un 3-4-1-2 con Dimitrievski in porta. Difesa, da destra a sinistra, formata da Ristovski, Musliu e Velkovski. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, composto da Nikolov, Ademi, Spirovski ed Alioski. In attacco, alle spalle del tandem Pandev ed Elmas, agirà Bardi nelle vesti di trequartista.

COME ARRIVA L'OLANDA - Gli olandesi, che occupano momentaneamente il 1° posto del raggruppamento C con 6 punti, sono reduci dalla vittoria 2-0 contro l'Austria (Olanda vs Austria 2-0, 17 giugno 2021).

de Boer, che ha raggiunto gli ottavi di finale con un turno d'anticipo, sembra orientato a scendere in campo con 5-3-2 con Krul tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, composta Veltman, Timber, de Ligt, Aké e Wijndal. In mediana, sempre da destra a sinistra, agiranno Gravenberch, Koopmeiners e Klaassen. Davanti la coppia d'attacco formata da Luuk de Jong e Malen.