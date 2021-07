Rep. Ceca, Schick: "Dispiace per l'eliminazione. La Danimarca non era imbattibile"

Patrick Schick, attaccante classe '96 del Bayer Leverkusen, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Česká televize, come riporta il sito ufficiale della UEFA (uefa.com), durante la conferenza stampa svoltasti al termine dell'incontro Repubblica Ceca-Danimarca 1-2 valevole per la gara unica dei quarti di finale della fase a eliminazione diretta della fase finale di UEFA EURO 2020™, che ha regalato ai danesi l'accesso alle semifinali della manifestazione a distanza di 29 anni:

"Siamo molto delusi per questa eliminazione - dichiara l'ex Sampdoria e Roma -. Abbiamo fatto tutto il possibile per provare a vincere ma non siamo stati molto fortunati".

"Nel secondo tempo - prosegue Schick -, abbiamo inserito un altro attaccante (Michal Krmenčík del Club Brugge, ndr) per provare a mettergli maggiore pressione. Dopo il gol in apertura, ero piuttosto fiducioso ma non siamo riusciti a trovare la rete del pareggio. Alla fine, poi, siamo arrivati stanchissimi e abbiamo perso un po' di lucidità".

Su i suoi obiettivi personali: "Ho fatto un buon Europeo. Oggi, però, avremmo potuto ottenere di più. La Danimarca non era imbattibile. Ci dispiace essere usciti".