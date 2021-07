Marca omaggia Raffaella Carrà nel giorno di Italia-Spagna: “Qué fantástica esta fiesta”

Amatissima in Italia, ma anche in Spagna, Raffaella Carrà unisce così le due grandi nazionali che si sfideranno stasera per l’accesso alla finale di Euro 2020. Lo fa, per esempio, sulla prima pagina di Marca, che sceglie il ritornello di Fiesta, suo brano del 1977 che nella traduzione spopolò all’estero, specialmente in Spagna e Sud America: “Qué fantástica esta fiesta”. Lo sarà, speriamo tinta d’azzurro, nel segno dello sport.