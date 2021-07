Il Mancio vuole vincere dove ha svoltato. La Stampa: "Tendenza Mancini"

"Tendenza Mancini" titola La Stampa sottolineando il tweet pubblicato l'altro ieri dal ct Roberto Mancini dopo la vittoria sulla Spagna in omaggio a Raffaella Carrà: "Ma che musica maestro". L'allenatore azzurro vuole vincere il titolo nello stadio, Wembley, che gli ha segnato la carriera. 73,68 la sua percentuale di vittorie: 28 in 38 gare con 8 pari e 2 sconfitte - si legge - 15 successi per l'Italia a Euro2020 tra qualificazioni e fase finale: record.