The National: "Fate sì che Mancini diventi cittadino onorario scozzese"

"The National", giornale indipendentista scozzese, festeggia ancora il trionfo della nazionale italiana a Euro 2020 che ha scongiurato l'eventualità di un'Inghilterra campione d'Europa. E per questo motivo spinge per un premio a Mancini: "Fate sì che 'Roberto the Bruce' diventi cittadino onorario scozzese" è il titolo scelto.