Il cardiologo del Tottenham: "Fino al 2019 ho testato Eriksen e non c'era nessun difetto cardiaco"

Il professore di cardiologia Sanjay Sharma della St. La George's University di Londra è stato l'uomo che ha controllato il cuore di Christian Eriksen durante i suoi anni al Tottenham, dal 2013 al 2019 e all'indomani del malore del centrocampista dell'Inter ha raccontato gli attimi di paura durante Danimarca-Finlandia: "Ho pensato 'Oh Dio, c'è qualcosa che non abbiamo visto?'. Ma ho rivisto tutti i risultati dei test fatti e tutto sembra perfetto. Dal giorno in cui l'abbiamo ingaggiato è stato mio compito testarlo ogni anno ed era tutto normale fino al 2019, non c'era nessun difetto cardiato evidente. Per questo posso garantire al 100% perché ero io il responsabile di queste indagini".