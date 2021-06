Il ct Hjulmand esalta Damsgaard: "Io lo chiamo Damsinho. È un talento straordinario"

Nel corso della conferenza stampa che ha fatto seguito alla sconfitta per 2-1 contro il Belgio, il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha parlato anche della prestazione di Mikkel Damsgaard, talento della Sampdoria oggi titolare di fatto al posto di Eriksen: “Io lo chiamo Damsinho. Lo conosco da quando era piccolo, ha sempre giocato così, non è una novità per me. Farlo in una partita del genere è fantastico. Non gli importa chi ci sia di fronte, è un calciatore straordinario. È fantastico come il gruppo lo stia facendo crescere”.