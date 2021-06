Il CT Martinez guiderà il Belgio al Mondiale? La Federazione sicura: "Non si discute, ci sarà"

"Vi assicuro che non si discute per niente: Roberto Martinez resterà CT anche dopo l'Europeo". Così,la Federcalcio belga spegne le voci intorno a un addio del tecnico spagnolo al termine della competizione. Un alto funzionario ha parlato a rtbf.be: "Roberto ha un contratto fino al 2022, che comprende la Coppa del Mondo in Qatar, e sono quasi sicuro che lo onorerà fino alla fine. La prova è che ha già iniziato a preparare le partite di settembre. Stiamo già programmando la Final Four di Nations League. Poi è profondamente legato al suo gruppo, con il quale ha stretto un legame eccezionale. Immaginate la prospettiva per lui di conquistare una medaglia qui, una vittoria nella Nations League e una medaglia ai Mondiali, in un solo anno e mezzo".