Il gol di Gregoritsch è storico: è il numero 700 della storia dell'Europeo

Il gol di Michael Gregoritsch che è valso il momentaneo 2-1 dell'Austria sulla Macedonia del Nord, entra nella storia dell'Europeo. Il 27enne centrocampista dell'augsburg, infatti, ha siglato la rete numero 700 della storia dell'Europeo.

I TRAGURDI PRECEDENTIi:

1 Milan Galić (Yugoslavia vs Francia, 1960)

50 Dragan Džajić (Yugoslavia vs Germania Ovest, 1976)

100 Alain Giresse (Francia vs Belgio, 1984)

150 Marco van Basten (Olanda vs Inghilterra, 1988)

200 Kim Vilfort (Danimarca vs Germania, 1992)

250 Jan Suchopárek (Repubblica Ceca vs Russia, 1996)

300 Zlatko Zahovič (Slovenia vs Spagna, 2000)

350 Giorgos Karagounis (Grecia vs Portogallo, 2004)

400 Thierry Henry (Francia vs Svizzera, 2004)

450 Darijo Srna (Croazia vs Germania, 2008)

500 Xavi Hernández (Spagna vs Russia, 2008)

550 Giorgos Karagounis (Grecia vs Russia, 2012)

600 Nani (Portogallo vs Islanda, 2016)

650 Xherdan Shaqiri (Svizzera vs Polonia, 2016)

700 Michael Gregoritsch (Austria vs Macedonia del Nord, 2020)