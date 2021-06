Il sombrero di CR7 a Rudiger fa discutere. Hamann: "Uno sciocco, da lì è partita la rimonta"

Cristiano Ronaldo fa sempre discutere, anche per gli atteggiamenti in campo. In Germania si parla ancora del sombrero rifilato dall'attaccante portoghese della Juventus ad Antonio Rudiger nel corso del primo tempo della sfida giocata qualche giorno fa. Si era ancora sul punteggio di 1-0 per i lusitani e quel gesto, forse, ha fatto scattare qualcosa negli uomini di Low, che poi hanno rimontato e vinto 4-2. Didi Hamann, ex centrocampista tedesco, ha commentato l'episodio con una stilettata a CR7: "È fantastico e sappiamo che sono giocate che si possono fare, ma penso che, in un certo senso, si voglia sminuire l'avversario. È il migliore, insieme a Messi, ma è stato uno sciocco: i giocatori tedeschi si saranno chiesti cosa volesse ottenere. Con quella giocata, forse, è cominciata la rimonta".