Il messaggio di Pelé a Mbappé: "Testa alta, domani è il primo giorno di un nuovo viaggio"

Bel messaggio di Pelé per Kylian Mbappé. Dopo l’eliminazione della Francia, arrivata anche a seguito del rigore sbagliato del fuoriclasse del PSG. Via Instagram, l’ex campione brasiliano gli ha mandato il suo incoraggiamento: “Tieni la testa alta, Kylian! Domani è il primo giorno di un nuovo viaggio”.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe.

— Pelé (@Pele) June 28, 2021