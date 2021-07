Il virologo Pregliasco: "Feste di ieri micidiali, in Danimarca e Russia ci sono stati focolai"

"Le scene che abbiamo visto ieri sera sono qualcosa di micidiale". L'allarme arriva dal virologo Fabrizio Pregliasco, che all'indomani della vittoria dell'Italia contro la Spagna e le conseguenti feste in giro per il Belpaese ha trattato il tema in un'intervista all'agenzia Adnkronos: "Non è bello perché significa proprio abbassare la guardia e rendere più facile la vita a questo virus. E' un rischio non calcolato. A Copenhagen il 16 e poi il 17 a San Pietroburgo due focolai ci sono stati. Finale? Non sarebbe male riuscire a organizzare delle cose per quanto possibile controllate ma credo che sarà difficile. E' chiaro che poi i cortei e i caroselli in macchina con i clacson non sono evitabili, ma speriamo di non passare dai clacson alle sirene delle ambulanze".