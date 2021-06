Immobile: "Dedicata a chi lotta contro il Covid e non è potuto essere qui con noi"

Ciro Immobile, autore del secondo gol dell'Italia nella grande vittoria contro la Turchia, ha parlato ai microfoni di Sky nel post gara: "Devo dire che è stato tutto un po' strano, sentire il calore del pubblico che ci è mancato tanto. Il pensiero va a chi lotta contro questo virus, e la vittoria è dedicata a loro e a chi non può essere qui oggi. Il gol? Prima ho esultato per mia moglie e i miei figli, a cui dedico il gol. Oggi sono soddisfatto. L'esultanza poi era per Lino Banfi, che ci ha chiamato e ha detto a me e Insigne di dire 'Porca puttena', e l'abbiamo fatto per lui. La Turchia è una squadra forte, non era così facile e scontato. Eravamo concentrati sul dare il massimo che tutto ci è scivolato addosso, abbiamo raccolto le cose positive e il calore ci ha dato una spinta in più. All'inizio eravamo emozionati, poi ci siamo sciolti".