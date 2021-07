In Belgio critiche a Lukaku: "Dov'era? Non è risultato lo spietato assassino che l'Italia temeva"

E' andato a segno dagli undici metri, ma è stata l'unica luce di una partita buia per Romelu Lukaku, oscurato da Giorgio Chiellini e tutta l'Italia. Il giorno dopo la cocente sconfitta e l'eliminazione da Euro 2020 in Belgio piovono critiche sul centravanti dell'Inter. "Hey Rom, dov'eri? Lukaku - si legge sulle colonne di HLN.be - non era lo spietato assassino che l'Italia temeva tanto. Troppo in ombra durante la partita, completamente invisibile anche dopo, quando forse era troppo deluso, tant'è che non sono arrivate risposte nel post-partita".