In Francia lanciano la petizione: 240mila firme per rigiocare contro la Svizzera

La clamorosa eliminazione della Francia contro la Svizzera agli ottavi di finale di Euro 2020 non è andata giù a molti tifosi dei bleus, al punto da aver lanciato una petizione online per far rigiocare l'incontro. Il motivo è il seguente: "Durante i rigori del match Francia-Svizzera il portiere Sommer non era sulla sua linea al momento del tiro di Mbappé", motivo per cui la qualificazione della Svizzera sarebbe da annullare, nel rispetto delle regole che, secondo i creatori della petizione, non sarebbero state rispettate. Per la cronaca sono state raccolte ben 240mila firme per la causa, pubblicata sul sito leslignesbougent.org. Petizione che lascia il tempo che trova considerando che la questione è stata già valutata ne corso dell'incontro, basti vedere come Sommer abbia dovuto aspettare prima di poter festeggiare insieme ai compagni di squadra. Questo perché il VAR aveva già stabilito la posizione regolare del portiere elvetico.