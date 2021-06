Inghilterra, anche Kane domani in campo con la fascia arcobaleno per la comunità LGBTQ+

Domani in occasione di Inghilterra-Germania, match degli ottavi di finale di Euro2020 oltre al capitano dei tedeschi Manuel Neuer anche quello dei Tre Leoni Harry Kane indosserà la fascia arcobaleno per celebrare il mese dedicato alla comunità LGBTQ+. Ad annunciarlo è la stessa Nazionale inglese con un post sul loro account Twitter.

❤️🧡💛💚💙💜@HKane will join @DFB_Team's Manuel Neuer in wearing a rainbow captain’s armband for tomorrow’s game at @wembleystadium to mark the end of Pride month, as the #ThreeLions stand in allyship with LGBTQ+ communities around the world. pic.twitter.com/ML8yEnz6Gn

— England (@England) June 28, 2021