Inghilterra, bel gesto dei ragazzi di Southgate: premi in dono alla sanità pubblica

Bellissimo gesto della Nazionale Inglese. Come riporta il Corriere della Sera, i ragazzi di Southgate hanno deciso di donare al Nhs (National Health Service), il servizio sanitario, in lotta contro la variante Delta, i premi incassati in questo Europeo. In caso di vittoria della finale, il montepremi per la Football Association arriverà a circa 28 milioni di euro, di questi poco più di 11 sono destinati alla squadra. I giocatori hanno scelto di non prendere nulla e dare una mano al Nhs.