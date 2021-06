Inghilterra, Kane: "Non ho iniziato bene, ma ora sono pronto a rendermi pericoloso"

vedi letture

L’Europeo del centravanti dell’Inghilterra Harry Kane è stato finora al di sotto delle attese ed è lo stesso calciatore a riconoscerlo rassicurando i propri tifosi sul fatto di non aver perso il fiuto per il gol: “Le prime due partite non sono state fra le migliori, avrei sicuramente potuto giocare meglio, ma contro la Repubblica Ceca mi sentivo molto meglio, ho partecipato di più all’azione. Posso anche stare senza gol a lungo, ma vi assicuro che se mi capita un’occasione metterò il pallone dentro. Mi sento bene, in questa settimana mi sono allenato in maniera fantastica e spero di essere nella condizione migliore per aiutare la squadra. Sento di poter essere pericoloso. - ha continuato Kane come riporta il Mundo Deportivo - Paragoni con Russia 2018? Lì ho iniziato on fire segnando tanti gol anche se poi non ho giocato al meglio nelle gare importanti come i quarti o la semifinale Ora per me si tratta di arrivare al meglio in questa fase a eliminazione diretta”.