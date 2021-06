Inghilterra, Kane: "Partita dura, abbiamo preso un punto ma non è ciò che volevamo"

vedi letture

Dopo una prestazione al di sotto delle aspettative, l'Inghilterra ha dovuto accontentarsi di uno 0-0 contro la Scozia a Wembley. Al termine della gara il capitano Harry Kane ha così commentato l'opaca serata inglese ai microfoni di Sky Sport:

"Hanno difeso molto bene e hanno creato diverse occasioni. Non è stata di sicuro la nostra performance migliore, ora dobbiamo cercare di riposarci e giocare meglio la prossima gara. La sostituzione? L'allenatore fa le sue scelte, a volte devi solo accettarle, è così.

Adesso ci aspetta una grande partita tra pochi giorni, contro la Repubblica Ceca, dovremo prepararci al meglio. Cosa è mancato? Credo solo che sia stata una partita dura, la Scozia si è difesa bene. Questo è il calcio, non ci sono partite facili come non ce ne sono in campionato e oggi l'abbiamo visto. Oggi abbiamo preso un punto, non è quello che volevamo ma è arrivato un pareggio. Ora cerchiamo di pensare alla prossima partita, un passo alla volta".