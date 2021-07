Inghilterra, Kane: "Quel che è successo ieri sera farà male ancora per tanto tempo"

Harry Kane affida ai propri social il suo commento dopo la fine di Euro 2020: "Quel che è successo ieri sera fa male. Farà male per molto tempo. Ma siamo arrivati così lontano e abbiamo abbattuto così tante barriere che questa non è la fine. Abbiamo vinto insieme, perso insieme e faremo nuovamente gruppo insieme per il Mondiale. Grazie per il sostegno in questa estate".

Last night hurts. It’ll hurt for a long time. But we’ve come so far and broken down so many barriers that this is not the end. We win together, lose together and will regroup together for the World Cup. Thanks for all your support this summer. pic.twitter.com/kUfW3zq2mn

— Harry Kane (@HKane) July 12, 2021