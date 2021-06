Inghilterra, Maguire dopo il 2-0 sulla Germania: "Giochiamo a calcio per momenti come questi"

Harry Maguire, difensore dell'Inghilterra, commenta il successo per 2-0 contro la Germania: "Sentire il tuo nome a Wembley è un'esperienza surreale, è una grande emozione per me. Allo stadio c'era un'atmosfera elettrica e lo stadio ci ha trascinato, soprattutto nel secondo tempo. È una notte bellissima per chiunque segua il calcio in questo Paese. Abbiamo fatto sorridere parecchie persone. Giochiamo a calcio per momenti come questi".